200 personer evakuert fra svømmehall i Hamar etter røykutvikling

NTB

200 gjester ble søndag evakuert etter røykutvikling i Ankerskogen svømmehall i Hamar. Brannmannskapene fant et arnested med flammer i en del under oppussing.

– Meldt om røykutvikling. Ukjent årsak, opplyste politiet i Innlandet på Twitter ved 11.30-tiden.

Politiet opplyste videre at svømmehallen ble evakuert og ifølge NRK var det rundt 200 gjester i hallen.

Klokken 12.12 opplyser politiet at brannmannskapene har funnet et arnested med flammer og at det ble jobbet med slukking.

– De fant arnestedet i himlingen over det bassenget som nå er under rehabilitering, sier operasjonsleder Stig Folstad Hansen til Østlendingen.

Melding om røykutvikling kom inn til politiet klokken 11.15.