NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 29. januar.

Politienhet legges ned i Memphis

Politispesialenheten der noen av de fem betjentene som var med på å slå i hjel Tyre Nichols i Memphis i USA, er avviklet, opplyser byens politisjef Cerelyn Davis.

De fem betjentene ble torsdag siktet for drap, overfall og bortføring, samt noen øvrige punkter. Alle har fått sparken. Nichols ble stanset for uforsvarlig bilkjøring. Men Davis sier at det ikke finnes dokumentasjon som beviser dette. Saken har utløst omfattende, men fredelige, demonstrasjoner.

Fire døde uvær i New Zealand

Dødstallet har steget til fire i New Zealand, der det siden fredag har vært kraftig regnvær som har utløst jordskred og oversvømmelser nord i landet, og gjort skade på veier.

Myndighetene har innført unntakstilstand i landets største by Auckland, der det bor 1,6 millioner mennesker. Unntakstilstanden er fortsatt gjeldende i dag. Værmeldingene tyder på at det kraftige regnværet vil fortsette i dag og i morgen.

Trump i gang med valgkampen

USAs tidligere president Donald Trump lovet å ta opp kampen med «den korrupte politiske eliten» da han sparket i gang valgkampen med sikte på comeback i 2024.

Republikanerne har så langt bare én kandidat til presidentvalget neste år. Trump innledet valgkampen i delstaten New Hampshire og South Carolina.

Flere døde og mange skadd i jordskjelv

Minst tre personer er døde og over 440 er skadd i et jordskjelv nordvest i Iran, nær grensen til Tyrkia, med styrke på 5,9.

Redningsmannskaper ble sendt til området, som ligger i provinsen Vest-Aserbajdsjan nordvest i landet, ved grensen mot Tyrkia. Det snør i dette området og er kuldegrader, og strømforsyningen ble avbrutt noen steder. Sykehus i provinsen er satt i beredskap.

Klart flertall mot flere og høyere høyhus i Oslo

Nesten halvparten av de spurte i Oslo er negative til at det kan bli tillatt å bygge enda høyere bygninger i Oslo enn i dag.

En tredel er positive, og nesten en av fem har ingen mening. Det viser en meningsmåling InFact har gjort for Nettavisen.

Mann tiltalt for fyllekjøring med T-banen

En T-banefører i 30-årene er tiltalt for promillekjøring med T-banen i Oslo en lørdagskveld i september i fjor. Mannen må møte i Oslo-tingrett tirsdag. Ifølge tiltalen skal han ha hatt 1,7 i promille på alkoholutåndingsprøven som ble tatt senere samme natt.

– Lørdag 17. september 2022 cirka klokken 23.20 på Tøyen T-banestasjon og andre steder i Oslo, kjørte han T-bane i ruspåvirket tilstand, heter det i tiltalen tatt ut av politimesteren i Oslo.