Norsk mat kåret til verst i verden

Som nordmann er det vondt å lese resultatene av en stor undersøkelse om tradisjonsmat verden over. For er virkelig medisterkaker, fårikål og ribbe så vondt?

Av over hundre norske matretter som er vurdert scorer får ingen toppscore på en fersk undersøkelse gjort av TasteAtlas. De beste er lefse (fire og en halv stjerner) og lompe (også fire og en halv). Ellers gjør norsk laks, Jarlsberg, pinnekjøtt, geitost, lapskaus, fiskesuppe og kjøttkaker det ok.

Men ikke mer ok enn at Norge samlet blir plassert som nummer 95. Av 95 vurderte land.

I en artikkel i magasinet Forbes spør Skandinavia-spaltist David Nikel: «Er virkelig det norske kjøkkenet så ille?»

Salt og pepper



Et av svarene handler om Norden som sådan. For også de andre landene i vårt område gjør det dårlig. Sverige lander på en 62.-plass, Finland på 72. og Island på 91. Bare Danmark plasserer seg anstendig, på 35.-plass. Våre brødre i syd ligger tross alt egentlig på Kontinentet, og er også mer kontinentale i sine mattradisjoner enn resten av oss.

Og noe Nikel tror får mange til å avfeie norsk og nord-nordisk mat er forkjærligheten for svært enkel krydring, gjerne bare salt og pepper. I den andre enden av skalaen finner nemlig vi matnasjoner, som India, Japan, Spania og Mexico, med mye krydder, mye smak. Vi kan ikke konkurrere med det.

Nasjonalrettene



Dessuten handler det om latskap, mener han:

«I moderne matlaging hjemme blir det lettvinte prioritert, i så stor grad at en frossenpizza (Grandiosa, red.anm) av mange blir regnet som en uoffisiell nasjonalrett. Den virkelige nasjonalretten, med kål, fårekjøtt og kokt potet kalt fårikål, er mest likt fordi den er lett å lage».

Spaltisten har også nerve til å slakte de virkelige godbitene i norsk mattradisjon.

«Snacksen er også uinspirert. Den enkle «pølse» – en hot dog spist i et pølsebrød eller en potetwrap kalt lompe – er den foretrukne gatematen for mange nordmenn, mens en vaffel toppet med brunost og syltetøy er populært som noe å bite i for folk på tur i naturen i helgene».

Det norske matparadokset



Mangelen på utvalg i norske matbutikker påvirker maten som spises i hjemmene og til en viss grad på restauranter, mener Forbes-medarbeideren, som samtidig peker på et paradoks.

Norge er det landet i verden med flest priser fra Bocuse d’Or, kokkeverdenens VM, og vi har flere restauranter i absolutt verdensklasse og med Michelin-stjerner.

Gapet mellom norsk mattradisjon og det aller beste vi har å by på, er det vi må forsøke å tette, altså.

Eller så gir vi blaffen, og fortsetter å kose oss med pølse i lompe, vafler og Grandiosa.