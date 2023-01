Siktede etter Nydalen-skyting varetektsfengsles i fire uker

Politiet friga tirsdag bilde fra overvåkingskamera som viser personen som skal ha løsnet skudd i en restaurant i Nydalen i Oslo mandag kveld. Les mer Lukk

NTB

Mannen i 30-årene, som er siktet for drapsforsøk etter at det ble skutt på et gatekjøkken i Nydalen i Oslo, varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.