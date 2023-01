Hackergruppe fra Russland truer norske sykehus

NTB

Den russiske hackergruppen Killnet truer lørdag sykehus og helseinstitusjoner i en rekke vestlige land – deriblant Norge.

Det skriver TV 2.

De norske sykehusene som er nevnt som mål er Ahus, Sykehuset Innlandet, Førde sykehus, Ringerike sykehus, St. Olavs hospital, Skien sykehus, Stavanger universitetssjukehus, Tønsberg sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

NSM følger situasjonen tett

Rådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Herman Hatløy Ringstad, skriver i en epost til NTB at NSM er kjent med meldinger på Telegram rettet mot helsesektoren i en rekke land, blant annet norske helseinstitusjoner.

– NSM er i dialog med relevante partnere og følger situasjonen tett.

Ble informert fredag kveld

Informasjonssikkerhetsansvarlig Per Bruvold ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til Nordlys at han fikk vite om angrepet sent på fredag kveld.

– Fra tidligere erfaringer med gruppa er de mer ute etter oppmerksomhet enn å forårsake skade. Likevel må vi være forberedt på at trusselen blir reell, sier han til avisen.

Aftenbladet har vært i kontakt med Stavanger sykehus. De henviser til Norsk helsenett som leverer IKT-løsninger for samhandling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren.

– Vi kan bekrefte at vi har sett unormal trafikk mot sykehusenes felles nettsider, som førte til kortvarig ustabilitet på sidene, skriver kommunikasjonsleder i Norsk helsenett, Mette Valle Sannes, i en sms til Aftenbladet.