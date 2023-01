Personen som ble skutt av politiet er besluttet pågrepet

Politiet har avfyrt skudd under aksjon i Kristiansand sentrum. Et større område ble avsperret. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Politiet besluttet lørdag at de skal pågripe mannen som ble skutt i beinet av politiet i Kristiansand fredag kveld.

– Det er blitt besluttet at han skal pågripes. Jeg fikk beskjeden akkurat nå. Det sier oppdragsleder i Agder politidistrikt, Geir Iversen til NTB lørdag morgen.

Iversen sier videre at personen er en mann i 30-årene. Han vil ikke si om dette er en person som er kjent for politiet fra tidligere. Politiet kunne ikke opplyse hva mannen formelt er siktet for.

Tilstanden til mannen som ble skutt er ikke kjent, men han befinner seg fortsatt på sykehus. Spørsmålet om fengsling vil politiet derfor komme tilbake til.

Det var like før klokka klokken 21 fredag kveld at politiet ble varslet om hendelsen.

– Operasjonssentralen fikk fredag kveld melding om at en person gikk med våpen i Kristiansand sentrum. Da politiet kom i kontakt med personen oppsto det en truende situasjon som resulterte i at politiet avfyrte skudd, skriver Agder-politiet i en pressemelding.

Ingen politibetjenter ble skadd i situasjonen, opplyser politiet.

– De blir ivaretatt i henhold til våre rutiner, sier Iversen.

Kripos varslet

Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforskning etter hendelsen. Kripos er varslet, og de vil bistå med åstedsundersøkelser.

– Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Spesialenheten opplyser at våpnene i saken vil bli sikret.

– Spesialenheten vil avhøre tjenestepersoner og vitner så snart som mulig. Av hensyn til den videre etterforskningen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt, heter det videre.

Skjold og automatvåpen

Et vitne har fortalt til Fædrelandsvennen at hun så en mann med en lang kniv i nærheten av åstedet kort tid i forveien.

Avisen fikk ved 19.40-tiden fredag kveld tips om at politi utstyrt med skjold og automatvåpen hadde tatt oppstilling i Festningsgata i Kristiansand.

Politiet i Agder vil ikke kommentere saken, og viser til Spesialenheten for ytterligere kommentarer.