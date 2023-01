Coop: Selvfølgelig smerter det å sette opp prisene

Coop er klar på at prisøkningene på dagligvarer ikke fører til at de tjener mer penger.

Om noen dager kan prisene i dagligvarebutikkene være ti prosent høyere. Dette sier Coop, Rema og Norgesgruppen om prisøkningene.

1. februar er det varslet at prisene i dagligvarebutikkene vil gjøre et nytt hopp. Prisene kan bli opp mot ti prosent dyrere.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, sier de har full forståelse for at mange nå opplever den økonomiske situasjonen som krevende.

– Samtidig tror jeg de aller fleste har forståelse for at vi fortsatt er i en unntakstilstand, der global inflasjon og usikkerhet om råvaretilgang gir uforutsigbare rammebetingelser. Prisøkninger på strøm, transport, råvarer og annet treffer hele verdikjeden, og er årsaken til prisøkningene, sier han til ABC Nyheter.

– Smerter det for Coop å sette opp prisene i sine butikker når det er tøffe økonomiske tider for mange?



– Selvfølgelig, vi er eid av kundene våre og vi deler overskuddet med dem. Prisøkningene fører ikke til at vi tjener mer penger, marginene er små og også vi har økte kostnader til driften. Fordi vi er eid av kundene kan de være trygge på at vi skal gjøre det vi kan for ikke å øke prisene mer enn nødvending.

Kan ikke forskuttere

To ganger i året har produsentene mulighet til å forhandle pris med grossister, noe som gir utslag i prisendringer 1. februar og 1. juli.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier de ikke kan forskuttere hva som vil skje med matvareprisene etter 1. februar, fordi konkurranselovgivningen regulerer dette strengt.

– Derfor kan jeg ikke si noe om hvordan prisene vil bli etter 1. februar. Men generelt kan jeg si at vi har stor forståelse for at man opplever at det er blitt dyrere å handle mat, sier hun til ABC Nyheter.

– En situasjon vi helst skulle vært foruten

Ifølge Søyland er hovedårsaken til dette at innkjøpsprisene fra leverandører deres har økt kraftig, samt at høye strømpriser har ført til økte kostnader på alt fra transport til butikkdrift.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

– De økte kostnadene preger hele verdikjeden for mat. Vi skor oss ikke på noen måte på denne situasjonen. Selv om prisene har gått mye opp, så er dette ikke noe vi tjener på. Vi får høye prisøkninger fra våre leverandører, som gjør at det blir dyrere å kjøpe inn maten. Jeg tror jeg snakker for alle aktører i bransjen når jeg sier at dette er en situasjon vi helst skulle vært foruten, sier hun.

Rema 1000 sier de ikke kan kommentere den varslede prisveksten.

– Vi kan dessverre ikke kommentere fremtidige priser, men vit at REMA 1000 jobber hver dag for å ha lavest mulig priser til kunden gjennom en effektiv organisasjon og lave kostnader, sier kommunikasjonsrådgiver Celine Sjøberg til ABC Nyheter.