NTB

En mann i 20-årene er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fem år og åtte måneders fengsel for overgrep mot to barn.

Hendelsene skjedde på Østlandet i januar 2021, ifølge kjennelsen. Det er to fornærmede i saken, et barn under 14 år og et barn mellom 14 og 16 år.

Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken.

Han dømmes også til å betale de fornærmede henholdsvis 90.000 kroner og 275.000 kroner i oppreisningserstatning.