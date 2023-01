NTB

Det er forsinkelser i togtrafikken mellom Asker og Drammen etter at Asker stasjon var stengt for trafikk en periode.

En lang rekke togruter er berørt av signalfeilen som førte til stansen, blant annet Flytoget, Sørlandsbanen og alle lokaltogene vestover fra Oslo.

– Asker er åpnet for trafikk etter feilretting. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser Bane Nor like før klokka 13.30.