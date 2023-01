Esa: Eventuelle tiltak som kan føre til restriksjoner på kraftmarkedet i EØS, bekymrer

NTB

Overvåkingsorganet Esa varsler at de vil gå i dialog med norske myndigheter om åpningen for eksportbrems på strøm.

Fredag ble det kjent at regjeringen åpner for å bremse strømeksporten gjennom utenlandskablene når det er fare for energimangel i Norge.

Esa vil nå innlede en dialog med norske myndigheter og vurdere tiltakene som er lagt fram, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB.

– Eventuelle tiltak som kan føre til restriksjoner på kraftmarkedet i EØS-området, er av bekymring, sier Hetland.

Esa er Eftas overvåkingsorgan og kontrollerer at EØS-avtalen blir fulgt.

Hetland forteller at Esa følger nøye med på hva som skjer i det norske kraftmarkedet.

– Vi har notert oss forslaget den norske regjeringen har fremmet i dag, og ønsker velkommen at regjeringen påpeker viktigheten av å overholde reglene som gjelder for import og eksport av elektrisitet i EØS-området.