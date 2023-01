Rapport om Stortings-ordninger klar tirsdag

NTB

Tirsdag legger representantordningsutvalget fram sin rapport om de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene.

Stortingets presidentskap oppnevnte et eksternt utvalg som skulle gå gjennom regler, retningslinjer og praksis for alle de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Oppdraget har ikke vært å se på enkeltsaker bakover i tid, men å se på ordningenes innretning for fremtiden, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Presidentskapet på Stortinget iverksatte i 2021 en rekke prosesser i kjølvannet av blant annet pendlerboligsaken for å sikre åpenhet, kontroll og gjennomgang av ordningene.

Utvalget leverte en delrapport i mai i fjor. Det er lagt opp til en helhetlig behandling av begge rapportene i Stortinget.