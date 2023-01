Regjeringsutvalg skal vurdere frontfagsmodellen

NTB

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere om utviklingen i økonomien svekker oppslutningen om frontfagsmodellen.

Utvalget ledes av økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Ifølge pressemeldingen fra regjeringen gjøres dette etter ønske fra partene i arbeidslivet.

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatte næringer forhandler lønn først. Det gir en norm for lønnsoppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet.

Utvalget skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen, inkludert effekten av koronapandemien, Russlands krig mot Ukraina og geopolitiske spenninger.

– Vi setter ned dette utvalget for å sørge for at norsk økonomi fortsatt skal stå godt rustet også i møte med nye utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Utvalget har som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres.

– Målet er å beholde det gode samarbeidet vi har i Norge i dag. Vi må ta vare på frontfagsmodellen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).