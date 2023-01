NBBL: 34 prosent tror på boligprisfall i år

NTB

Andelen som tror på boligprisfall, er litt lavere i januar enn i november. Pessimismen er litt lavere enn før: Færre tror på høyere boliglånsrenter.

Mange nordmenn er ennå forberedt på nedgang i boligpriser, viser NBBLs Boligmarkedsbarometer.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS med et landsrepresentativt utvalg der 1.000 voksne er spurt.

34 prosent tror på boligprisfall de neste tolv månedene, mens 30 prosent tror boligprisene skal opp fra dagens nivå. Til sammenligning trodde 40 prosent av de spurte på lavere boligpriser i november.

Stadig færre tror utlånsrenten skal videre opp. I fjor sommer ventet 95 prosent en renteøkning, i januar var andelen gått ned til 78 prosent.

– Kanskje er dette et uttrykk for at folk oppfatter at inflasjons- og rentetoppen er i sikte og at vi nærmer oss et vendepunkt til det bedre, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Kombinert med at folk er trygge på å beholde jobben innebærer komponentene en svak bedring i Boligmarkedsbarometeret fra desember i fjor til januar i år.