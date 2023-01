Støre: Bra for våre naboer at vi tar vare på kraftsikkerheten

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er fullt mulig innenfor EØS-systemet å bremse norsk strømeksport i en krise. Det vil også tjene andre land, sier han.

– Det er fullt innenfor den retten vi har til å ta vare på vår forsyningssikkerhet. Det er bra for oss, men det er også bra for de naboene vi har kraftutveksling med, sier Støre til NTB.

Han påpeker at alle land har ansvar for å sikre at det er nok strøm til enhver tid. Støre viser til Tyskland, som det siste året har fylt opp gasslagrene til 80–90 prosent, og som dermed har gjort sitt.

– La oss ta en tenkt situasjon, at vannmagasinene våre rett og slett ble tømt. Det ville jo være fryktelig for Norge, men også for landene rundt oss. Vi har alle ansvar for å sikre forsyningssikkerheten, sier Støre.

Han legger til at en god forsyningssikkerhet også vil påvirke prisene på en god måte, noe som kommer forbrukerne til gode.

– En stabil forsyningssikkerhet gir også grunnlag for stabile priser, sier han.