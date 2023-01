Laksefisket tok seg litt opp i fjor – unntatt i Agder

NTB

I fjor ble det fanget 380 tonn laks i norske elver. Det er 24 prosent mer enn i 2021, et år med historisk lave fangster.

Fangsten ligger likevel et godt stykke under gjennomsnittet for de ti siste årene, som er 411 tonn, ifølge Miljødirektoratet.

– Samtidig som det er positivt at laksefisket gikk opp i fjor, ser vi at innstramningene i fisket som vi innførte fra 2021, er nødvendige. Vi har over tid vært bekymret for at færre laks enn tidligere overlever oppholdet i havet, og kommer tilbake til elva. Dette bekymrer oss fremdeles, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Agder skiller seg ut fra resten av landet med en nedgang i laksefangsten i elv på 24 prosent. En viktig faktor var den lange tørkeperioden som preget sommeren sør i landet.

– Lite vann i elvene påvirket ikke bare strømprisene, men også hvor mye fisk som klarte å ta seg opp i elvene i fiskesesongen. Dette er et konkret eksempel på hvordan klimaendringer påvirker fisket og naturmangfoldet, sier Ellen Hambro.