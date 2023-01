Norsk Sykepleierforbund vil at flere skal bruke bleiesensor

NTB

Sykepleierforbundet ønsker at flere sykehjem skal ta i bruk bleiesensor. Den varsler når det er behov for å skifte bleie.

Kun et fåtall sykehjem i Norge har tatt i bruk bleiesensor for beboere med inkontinens. Av rundt 36.000 beboere over 67 år på institusjon, har kun 280 bleiesensor, skriver NRK.

– Jeg håper at vi får på plass insentiver gjennom en nasjonal og statlig ordning som bidrar til innkjøp, implementering, evaluering og opplæring i bruk av teknologi. At man kan få de samme tjenestene uansett hvor man bor i landet, sier nestleder Kai Øivind Brenden i Norsk Sykepleierforbund.

Bleiesensor fungerer som et digitalt tilsyn for eldre som bruker bleie. Sensoren festes på utsiden av bleien og varsler når det er behov for å skifte den. Det gjør sensoren ved å registrere fukt.