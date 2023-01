Aasland: Sterke virkemidler kan tas i bruk

NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland er lettet over å få på plass tiltak som vil gi enda bedre trygghet i en periode med stor usikkerhet i energimarkedene.

Det sa Ap-statsråden under pressekonferansen der regjeringen orienterer om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft.

– Jeg er nå lettet over at vi nå går en vinter i møte med en trygg strømforsyning.

I ytterste konsekvens kan det fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.

– Norge er et kaldt land og et langt land og strømmen er kanskje vår viktigste infrastruktur, sa Aasland.

Han sammenlignet strømmen i Norge med blodet i kroppen – helt nødvendig for at alt skal fungere.

– Derfor gjør vi dette grepet – strømmen skal være der når vi trenger det.