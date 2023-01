Vi handlet mindre i desember

NTB

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,6 prosent fra november til desember 2022, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fra oktober til november viste tallene en økning på 0,8 prosent.

– Desember har som regel vært en nedgangsmåned for detaljhandelen de siste årene. Det er fordi stadig mer av julehandelen legges til november, når det er tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Han peker også på mindre kjøpekraft på grunn av høyere priser og lånerenter som en viktig årsak til nedgangen i desember.

Nedgangen gjaldt i de fleste næringene i detaljhandelen. Verst gikk det ut over elektronikkbutikker og dagligvarebutikker.

Desembertallene viser ifølge Virke at forbrukerne endret kjøpemønsteret i 2022. Dagligvarehandelen gikk litt bedre enn ventet, mens nedgangen i kapitalvarer som elektronikk, byggevarer og møbler var litt større enn ventet. Det samme gjaldt sportsartikler.

– Nedgangen for dyrere varer viser at forbrukerne har vært mer forsiktige i år. De prioriterte å handle dagligvarer og rimelige varer, sier Jarle Hammerstad, Virkes direktør for bransjepolitikk.