NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 27. januar.

Rakettangrep fra Gazastripen

Israels luftforsvarssystem skjøt i natt ned to raketter som var blitt avfyrt fra Gazastripen. Deretter gjennomførte det israelske forsvaret et luftangrep mot militære mål på Gazastripen. Det er ikke meldt om drepte eller sårede.

Utviklingen fulgte etter at sju militante palestinere og en sivil kvinne ble drept i en israelsk aksjon på Vestbredden i går. I tillegg ble en niende palestiner drept i en annen aksjon senere på dagen. Aksjonen førte til at palestinske ledere stanset sikkerhetssamarbeidet med Israel. USA kaller palestinernes beslutning om å suspendere sikkerhetssamarbeidet et skritt i feil retning ber om at voldsspiralen må stoppe.

Matprisene har ikke steget mer enn andre priser



Fra 2015 og til nå har ikke matprisene steget mer enn andre varer og tjenester, skriver Aftenposten.

Aftenposten/E24 har sett på veksten i matprisene regnet fra 2015 til utgangen av 2022, og sammenlignet med den øvrige prisveksten.

Siden 2015 har matprisene steget 19,4 prosent fra 2015. Den samlede underliggende prisveksten var 21 prosent i den samme perioden.

Zuccarello med avgjørende mål for Minnesota Wild

Mats Zuccarello avgjorde kampen for Minnesota Wild i NHL-oppgjøret mot Philadelphia Flyers.

Etter å ha tapt tre kamper på rad klarte Minnesota Wild å dra hjem en seier på hjemmebane. Ved full tid sto det 2-2, men etter to minutter på overtid slo den norske 35-åringen til og satte inn det avgjørende tredjemålet for Wild.

Mats Zuccarello fikk 21 minutter på isen og kan notere seg for en assist i tillegg til det ene målet.

Gerd-Liv Valla: – Strømprisene kan senke regjeringen

Tidligere LO-topp Gerd-Liv Valla (75) sier fagbevegelsen og grasrota i Arbeiderpartiet må redde statsminister Jonas Gahr Støre fra regjeringshavari. Hun tror strømsaken har kraft i seg til å velte regjeringen.

– Ja, det tror jeg. Den har i hvert fall kraft i seg til å gjøre valget til Stortinget neste gang veldig vanskelig, sier Valla til Adresseavisen. Hun er klar på hva hun mener om strømstøtten:

– Dagens strømstøtte er et system der man tar inn veldig mye penger og leverer litt ut, pakket inn i et argument om renteproblematikk.

Gjest fant skarpladd våpen på utested i Bergen

En gjest på et utested i Bergen sentrum fant en skarpladd pistol på toalettet i natt.

– Vedkommende leverte våpenet til bartenderen på utestedet. Det viser seg at de har funnet en skarpladd pistol, forteller operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergensavisen. Pistolen er beslaglagt og politiet arbeider med å finnet ut om de klarer å spore opp eieren.

– Det er ikke ofte det dukker opp skarpe våpen. I alle fall ikke i Bergen. Den var ikke registrert så det er neppe noen som vil melde den savnet, sier operasjonslederen til NTB.

Japan forbyr mer eksport til Russland

Japan innfører ytterligere sanksjoner mot Russland som svar på landets krig mot Ukraina og forbyr eksport av flere teknologiprodukter som kan brukes til å styrke Russlands militære evne, samt eksportforbud av vaksiner.

Forbudet trer i kraft 3. februar. I tillegg fryser Japan verdiene til ytterligere personer i og utenfor Russland.