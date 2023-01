Trønder dømt til fengsel for grov korrupsjon

Den korrupsjonstiltalte mannen tilsto alt da saken ble behandlet her i Trøndelag tingrett denne uken.

En mann er i Trøndelag tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha gitt bestikkelser på nesten 4 millioner kroner til en lokal byggeleder.