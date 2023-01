Nødetatene evakuerer nabohus etter boligbrann i Inderøy

NTB

Det brenner i en bolig på Inderøy i Trøndelag torsdag kveld. Politiet forsøker å komme i kontakt med beboer, og evakuering av nabohus er i gang.

Politiet ble varslet om brannen klokken 20.45 av en nabo som ble oppmerksom på brannen, som raskt utviklet seg til åpne flammer ut fra taket.

– Det er registrert én beboer der. Vi har ikke kommet i kontakt med ham, men vi har grunn til å tro at han ikke befinner seg i boligen, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun forklarer at det er full overtenning i huset, og at nødetatene har evakuert to naboer fra et nabohus.

– Det jobbes for fullt med slokking, sier Johnsen.