Aasland om strømforsyningen i Norge: Neste vinter må vi ha full kontroll

NTB

Regjeringen legger trolig fram tiltak fredag som skal begrense krafteksporten i krisetid. Olje- og energiministeren mener vi må ha full kontroll neste vinter.

– Jeg er opptatt av forsyningssikkerheten i Norge, at det skal være nok strøm når vi trenger det, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til TV 2.

– Neste vinter så er det jo klart at vi må ha full kontroll, sier han.

Regjeringen har innkalt til pressekonferanse fredag morgen om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft. Der vil de trolig legge fram ordningen, den såkalte styringsmekanismen, som skal begrense krafteksporten i krisetid. Dagbladet erfarer at ordningen skal legges fram.

Den skal tre i kraft når fyllingsgraden i flerårsmagasinene når et konkret, kritisk minimumsnivå, ifølge tidligere uttalelser fra regjeringen. Hensikten er å sørge for at forsyningssikkerheten i Norge ikke svekkes når fyllingsgraden blir lav.

EU-kommisjonen har påpekt at Norge ikke har rett til å begrense krafteksporten gjennom utenlandskablene som følge av EØS-avtalen. Systemoperatørene i Sverige, Finland og Danmark skrev nylig i en felles pressemelding at de var «dypt bekymret».

Aasland mener regjeringen vil være på trygg grunn.

– Det å ivareta nasjonal forsyningssikkerhet er et nasjonalt anliggende, og det er veldig tydelig klarert ut at det er fullt ut et handlingsrom for det innenfor for eksempel EØS-avtalen, sier han.