Bane Nor prøver å fikse Follobanen – bytter hele problemkabelen

Her legges noen meter av de til sammen 2,4 kilometerne med høyspentkabel mellom Ski stasjon og Blixtunnelen. Bane Nor håper kabelskiftet er det som skal til for at arbeidet med å gjenåpne Follobanen kan fortsette.

NTB

Kablene på en 600 meter lang strekning på Follobanen var spleiset flere ganger – med for svake skjøter. Nå legges nye kabler for å få togene tilbake på sporet.

For første gang siden Follobanen stengte, fikk offentligheten torsdag et ørlite innblikk i arbeidet som gjøres for å få restartet driften på norgeshistorien største samferdselsprosjekt. Etter at strømsettingen på ny måtte utsettes onsdag, er arbeidet nå i gang med å bytte ut kablene på en 600 meter lang strekning mellom Ski stasjon og Blixtunnelen.

I alt 2,4 kilometer med kabel – fire kabler på 600 meter – skal byttes.

De gamle kablene var blitt skjøtet flere steder. Disse skjøtestykkene er så blitt erstattet i et forsøk på å løse problemet, men etter å ha gjort nye målinger har Bane Nor funnet ut at hele det aktuelle kabelstrekket med alle skjøtene må byttes ut. Ifølge leder Pål Foshaugen for kraftsystem i Follobaneprosjektet var det skjøtene – og ikke kablene isolert, som forårsaket problemene da anlegget ble satt under belastning.

De tålte ikke strømmen som gikk gjennom dem, og det ble varmgang og brann.

Stengt på ubestemt tid

Pressefolkene som var invitert til å ta kabelen og arbeidet nærmere i ettersyn, fikk imidlertid bare se det hele på betydelig distanse og slapp blant annet ikke ned til koblingshuset der det i midten av desember gikk varmt i den grad at trafikken på Follobanen nå er stanset på ubestemt tid.

Follobanen kommer til å bli å bli gjenåpnet – en eller annen gang – men etter å ha brent seg på for optimistiske tidsfrister flere ganger tidligere, er Bane Nor-ledelsen nå helt uvillig til å anslå når.

– Når vi nå ikke ønsker å gi en dato, er det fordi det er en risiko knyttet til det å legge de nye kablene. Vi kommer også til å måle andre kabler for å forsikre oss om at de har riktig kvalitet. Må vi bytte dem også, så vil det ta enda lengre tid, sa Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund til NTB onsdag.

– Jeg må innrømme at jeg har vært for optimistisk, sa han.

Tidkrevende testing

Arbeidet som nå pågår, skal ta anslagsvis fem dager. Parallelt gjøres det målinger og vurderinger på enda et 600 meter langt kabelstrekk inne i Blixtunnelen. Antakelsen er at kablene holder høy nok kvalitet, men om det viser seg at dette kabelstrekket også må byttes, vil det kreve ytterligere rundt to ukers arbeid.

Når utbedringene på det elektriske anlegget er godkjent, kan Bane Nor skru på strømmen. Fra det tidspunktet må det gå minst 24 timer før anlegget kan settes under den belastningen testkjøring innebærer.

I det opprinnelige opplegget skulle det testkjøres på Follobanen i minst halvannen ukes tid før en beslutning om det er forsvarlig å åpne for ordinær drift. Fra den beslutningen tas til trafikken er i gang, tar det ytterligere ni dager, ifølge planen Bane Nor og Vy la for dagen mandag.

Dersom det oppstår hindringer underveis i testprogrammet, vil det måtte legges på ytterligere tid.