NTB

En jordfeil ved Brakerøya stengte togstrekningen mellom Drammen og Asker torsdag ettermiddag. Det skapte køkaos.

Bane Nor opplyser like etter klokka 16 at togstrekningen er åpnet igjen, men at det vil bli forsinkelser. Bilder VG har publisert, viser at det var køkaos da reisende ventet på buss for tog.