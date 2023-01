Nødetatene avslutter søket etter båt i Fannefjorden

NTB

Nødetatene har avsluttet søket etter at det kom meldinger om en båt som skulle være i ferd med å synke i Fannefjorden ved Kleive i Molde kommune.

Politiet meldte om hendelsen klokken 15.20. Politiet fikk melding om at en mindre båt var i ferd meg å synke. Det ble meldt om at det kunne være to personer i båten.

I en oppdatering skriver politiet at søket er avsluttet.

– Det er ingen observasjoner av båt eller personer, skriver politiet på Twitter.