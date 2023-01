Over 650.000 biler ble ikke godkjent på EU-kontroll

NTB

657.000 biler hadde mangler som måtte utbedres før kjøretøyet kunne godkjennes i 2022. Bremser, hjuloppheng og lys var blant de vanligste feilene.

Statistikken omfatter alle lette kjøretøy – altså under 3.500 kilo – som har vært på EU-kontroll i 2022.

– Hele 26,2 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser. Eksempler på slike feil er for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt. Det er viktig at slike feil blir avdekket og rettet opp, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Deler i bevegelse

Aksler, hjul, dekk og hjuloppheng hadde mangler på 25,8 prosent av de kontrollerte bilene.

– Dette er deler som er i bevegelse og som blir slitt på alle biler. Ved å gjennomføre jevnlig vedlikehold kan man skifte ut deler fortløpende og slik unngå unødvendig stor slitasje før feilene utbedres. Da kan man unngå å kjøre med alvorlige feil mellom kontrollene og samtidig unngå at bilen ikke blir godkjent i EU-kontrollen, sier Halvorsen.

Sjekk lysene

104.000 biler hadde feil på lysene.

– Jeg anbefaler at alle med jevne mellomrom kontrollerer enkle ting som at lysene fungerer, og til å ta en ekstra sjekk av dette før man skal ha bilen sin på EU-kontroll. Da slipper du kanskje en etterkontroll hvis bilen ellers er i god stand, sier Leif Magne Halvorsen.

Lette kjøretøy må gjennomføre EU-kontroll annethvert år, første gang fire år etter førstegangsregistrering. For utrykningskjøretøy og taxier er kravet kontroll hvert år.