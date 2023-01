Regjeringen ber strømbransjen rydde opp i strømmarkedet

NTB

Regjeringen ber strømbransjen om å få plass mer standardiserte og forbrukervennlige avtaler. Samtidig vurderer regjeringen å innføre et makspåslag på strøm.

– Forbrukere som vil ha enkle og oversiktlige strømavtaler, skal slippe å lete med lys og lykte etter det. Jeg forventer at bransjen nå innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som alle strømselskapene kan tilby. Jeg er kjent med at bransjen har kontaktet Forbrukertilsynet om dette arbeidet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

I et møte han og forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) hadde med strømbransjen torsdag, varslet statsrådene at de vurderer å innføre flere tiltak i strømmarkedet.

Blant tiltakene som vurderes, er forbud eller påbud for enkelte avtaler, makspåslag, pålegg om å opplyse om eventuell risiko knyttet til avtaler og tiltak rettet mot salg av andre produkter enn strøm.

– Strømbransjen har en jobb å gjøre med å sørge for at de har forbrukernes tillit. Jeg forventer at bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møte med forbrukere i en tid der mange er bekymret for økende priser. Jeg forventer at vi kan være enige om dette målet, sier Toppe.