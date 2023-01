Siktet prest i Innlandet løslates fra varetekt

NTB

En prest i Innlandet som er siktet for besittelse av materiale som viser overgrep mot barn, løslates torsdag fra varetekt.

Det skriver NRK.

Presten ble for to uker siden pågrepet for besittelse av overgrepsmateriale og har erkjent straffskyld.

Politiet er ferdig med å sikre materialet de har funnet på prestens elektroniske utstyr.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over omfanget av det ulovlige materialet, men det er ingenting som tyder på at siktede skal ha bestilt overgrep eller at han skal ha begått overgrep mot mindreårige, skriver politifullmektig Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen i en epost til NRK.