To bilførere alvorlig skadd etter trafikkulykke på E6 i Oslo

NTB

To personer er alvorlig skadd etter en trafikkulykke på E6 ved Taraldrud i Nordre Follo kommune.

To personbiler og to lastebiler var involvert i ulykken torsdag formiddag. Førerne av de to personbilene er alvorlig skadd.

– Det var kø på stedet, og personbilene ble dyttet inn i lastebilen som sto foran dem, opplyser operasjonsleder Pål Bjelland i Øst politidistrikt til VG.

E6 ved Taraldrud i retning Oslo er fortsatt stengt etter trafikkulykken. I tillegg er Nøstvettunnelen og Nordbytunnelen på E6 stengt, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

Ifølge Vegtrafikksentralen kommer strekningen til å være stengt en god stund på grunn av opprydning og politiets etterforskningsarbeid. Krimteknikere jobber nå på stedet.

Anbefalt omkjøring er E18 Mosseveien.