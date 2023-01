Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om forsyningssikkerheten for kraft

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland holder fredag pressekonferanse om bedre styring med forsyningssikkerheten for kraft.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er også til stede på pressekonferansen, som starter fredag morgen klokken 8.15.

Tema er "bedre styring med forsyningssikkerheten for kraft".

Trolig dreier det seg om styringsmekanismen for krafteksport, som Aasland har varslet at han ville legge fram konkrete forslag om innen utgangen av januar.

Energiministeren har uttalt i et svar til Stortinget at mekanismen er et tiltak som ikke primært er rettet mot inneværende vinter, men for kommende vintre der situasjonen kan være mer krevende og usikker.