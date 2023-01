Ukrainske soldater skal trenes opp i Norge

NTB

Rundt 100 ukrainske soldater kommer til Norge i vår for å trenes opp. Soldatene skal være i Norge i fem-seks uker før nye soldater kommer.

Tidligere har det vært et mindre antall ukrainske soldater på norsk jord, men da kun for å få opplæring i det materiellet Norge har gitt.

– Det nye er at vi tilbyr spesialisttrening for ukrainske soldater i Norge, ikke bare knyttet til materiell. Nå blir det trening på sanitet, skarpskyting og lagførerkurs. Dette er et stort bidrag som kommer til å være synlig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Dagens Næringsliv.

Opplæringen vil skje på Heimevernets anlegg i Trøndelag. Norske instruktører har fra før vært involvert i basistrening av ukrainske soldater i Storbritannia og de bidrar også i trening i EU-regi.

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av dette og bidrar der vi kan, sier Gram i en pressemelding.

Han frykter ikke noen reaksjon fra Russland som følge av at ukrainske soldater kommer til Norge for å trene på kampsituasjoner.

– Russland stiller seg negative til de fleste initiativ som støtter Ukraina. Det er slik sett ikke noen utvikling i støtten som tilsier en spesiell reaksjon. Det er ingen tvil om at vi er på trygg folkerettslig grunn i vår støtte til Ukraina, sier Gram til Dagens Næringsliv.