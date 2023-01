Maten kan bli tusenvis av kroner dyrere: Slik spiser du sunt og billig

Butikkene har varslet et prishopp på mat fra 1. februar.

Matutgiftene for en familie på fire kan øke med over 14.000 kroner i året fra 1. februar. Eksperter frykter for kostholdet, men har tips til billig, sunn mat.