Bane Nor: 2,4 kilometer kabel på Follobanen skal skiftes ut – testkjøringen utsettes

NTB

Bane Nor jobber med å bytte ut 2,4 kilometer kabel på Follobanen. Arbeidet anslås å ta fem dager, og dermed må testkjøringen utsettes.

Det kom fram på en presseorientering med Bane Nor onsdag.

Det dreier seg om fire kabler, hver på 600 meter.

– Vi besluttet i går kveld å bytte kabelen fra tilførselsbygg nord og fram til tunnelåpningen, forklarer konserndirektør Stine Undrum.

– Kablene er levert. Akkurat nå kutter vi kabelen i hver ende og gjør klar til å skjøte, fortsetter hun.

Det er på det rene at det likevel ikke blir satt strøm på Follobanen onsdag, slik planene som ble lagt for dagen så sent som mandag, la opp til.

En rekke feil – som underdimensjonerte kabelskjøter, en ødelagt isolator og feil på jordingsanlegget i tunnelen – har ført til at togtrafikken ble fullstendig parkert kort tid etter at banen ble åpnet i midten av desember.

Siden da har den ene fristen etter den andre røket, og gjenåpningen er blitt utsatt flere ganger.