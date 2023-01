Regjeringen: – Ikke aktuelt med nullutslippssoner

NTB

Venstre steiler over regjeringens kontante nei til å endre loven slik at byer som Oslo og Bergen kan innføre forbud mot bensin- og dieseltrafikk.

Onsdag skriver statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås (Ap) følgende i en epost til Aftenposten :

«Det er ikke aktuelt for regjeringen å innføre nullutslippssoner nå.»

Tirsdag ble det kjent at Bymiljøetaten anbefaler å innføre en nullutslippssone innenfor ring 2 i Oslo, i første rekke for vare- og tungtransport. Dette har lenge stått på agendaen til det rødgrønne byrådet i Oslo.

Men ettersom en lovendring må på plass først, kan dette tidligst skje i 2025.

Det sier regjeringen nå altså kontant nei til, noe som får Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen til å rase.

– Regjeringens nei til nullutslippssoner i byene er nok et eksempel på at de stikker kjepper i hjulene for oppnåelse av Oslo og Norges klima- og miljømål. Byene ønsker dette, men regjeringen vil ikke la dem få gjennomføre, sier Elvestuen til NTB.

Han mener dette viser at Arbeiderpartiet i Oslo har liten innflytelse i egen regjering.

– Det er tydeligvis Senterpartiet som bestemmer over byer som Oslo og Bergen om dagen. I valgkampen i 2021 troppet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum opp i Oslo sentrum med dieselbilen sin for å protestere mot byens ønske om å innføre nullutslippssone, sier Elvestuen.

Venstre varsler nå at de vil sende et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om saken.