Politiet løslater Andrej Medvedev

NTB

Politiets utlendingsenhet (PU) løslater Andrej Medvedev fra utlendingsinternatet på Trandum mot pålegg om bestemt oppholdssted.

Politiets utlendingsenhet opplyser at bakgrunnen for beslutningen er at vilkårene for videre internering som følger av utlendingsloven paragraf 106 ikke lenger er til stede.

– Alle som søker beskyttelse i Norge, har rett til innkvartering. Det er UDI som har ansvar for botilbudet til asylsøkere i Norge. Videre er det lokalt politidistrikt som har ansvar for å vurdere sikkerheten og eventuelle sikkerhetstiltak for enhver borger innen eget distrikt, sier fungerende leder for juridisk seksjon, Jon Andreas Johansen, i Politiets utlendingsenhet i en pressemelding.

Medvedev var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net.

Han søkte nylig asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes.