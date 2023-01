Puppestunt på NRK skal opp i Kringkastingsrådet: - Dette er skammelig

Øyvind Hofsrud – Kampanje.com

Kringkastingsråd har fått inn 193 henvendelser siden november-møtet.

Torsdag skal kringkastingsrådet ha sitt første møte i 2023. I dag ble det klart hvor mange henvendelser rådet har fått siden siste møte, som ble avholdt 8. desember i fjor.

K-rådet har fått inn 193 klager. Blant annet på «Debatten», «24-stjerners julekalender» og nyhetsinnslag om kampsporten MMA.

Puppestunt har fått klager

Som nevnt har NRKs nye julekalender «24-stjerners julekalender» høstet klager. En episode som fikk litt mer oppmerksomhet enn andre var episoden da deltakerne i julekalenderen skulle få en jury til å le. I et forsøk på dette kledde Øyunn Krogh av seg på overkroppen og spurte juryen om de «ville ha melk i kaffen», mens hun klemte på puppene. Nå skal hendelsen behandles i K-rådet.

– Det var barn til stede, og de så da litt skrekkslagen ut. Dette reagarte jeg kraftig på, hvorfor ble det programmet sent. Det tok seg overhode ikke ut, i et familieprogram. Hvorfor tok ikke NRK, bort klippet av henne, og ba henne droppe resten av programmene. Det er skammelig. Jeg følger da med i tiden, og vet at NRK også forandrer seg. Men dette var over grensen. Ser i sosiale medier, at mange har reagart som meg, skriver en klager.

Én annen klager satte imidlertid pris på stuntet, og har klaget på at folk klager dette inn.

– Jeg klager på at 34 stykker har klaget inn dette til dere. Jeg tenker derfor det er minnelig at dere trekker i fra en av disse klagene. Eller, det er kanskje bedre at jeg stiller meg positiv til dette puppestuntet, sånn rent statistisk. Dere kan velge. Enten trekke fra en klage, eller sett meg inn i den kategorien som er positiv, skriver klager.

Klaget inn klimaaktivist

Også «Debatten» som gikk på TV 24. november har fått inn klager. Det var under denne sendingen at klimaaksjonist Joachim Skahjem tok til orde for at man ikke kunne utelukke at vold var grep som kunne bli tatt i bruk i klimakampen.

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje. Håper at den volden er målrettet mot eiendom, og at det ikke er vold i samfunnet generelt sett, sa Skahjem i sendingen.

En klager skriver:

– Jeg synes det er hårreisende at NRK velger å gi stemme til

aktivisten Joachim Skahjem som snakker åpent om å utføre vold og terror i klimas navn. Dette er ikke greit, og kan føre til at flere får øyne opp for vold og terror i klimas øyne.

Også en nyhetssak om kampsporten MMA, en nettartikkel om smeltende havis, dokumentaren «Store små mennesker» og to andre episoder av «24-stjerners julekalender» skal behandles i rådet.

