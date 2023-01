Tvillingene som døde i Spydeberg, gravlegges fra Askim kirke

NTB

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) som døde i Spydeberg, deler kiste når de onsdag gravlegges fra Askim kirke.

– To skjebner, ett liv. Sammen kom dere inn i livet vårt, sammen har dere nå forlatt oss, står det i dødsannonsen til de to.

Ifølge NRK var kirken fullsatt allerede en time før begravelsen startet klokka 10.30. Musiker Trygve Skaug spiller i seremonien.

Jentene ble funnet døde søndag 8. januar og døde trolig av overdose. Etterforforskningen pågår fortsatt.

– De var flotte, fargerike jenter som alltid spredte masse glede. Alle som har vært rundt tvillingene, har sagt at de er jenter som går rett i hjertet på dem. De var så naturlig vakre, fortalte jentenes mor, Kristi Skogsholm, til TV 2 i helga.

Kapellan Preben Hodt forretter begravelsen. Kirken er pyntet med en rekke rosa og lilla blomster. Seremonien begynte med at Skaug sang «Kommer det storm», ifølge VG.

To menn er siktet i saken og er varetektsfengslet i fire uker. En 27 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.