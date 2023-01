Wagner-avhopper Medvedev motsetter seg internering

Brynjulf Risnes er forsvarer for Andrej Medvedev. Arkivfoto: Berit Roald / NTB

NTB

Politiets utlendingsenhet må onsdag avgjøre om Wagner-avhopper Andrej Medvedev skal framstilles for internering. Hvis det skjer, vil han motsette seg dette.

Det forteller forsvareren, advokat Brynjulf Risnes, til Dagbladet.

Til avisa opplyser Politiets utlendingsenhet at de fremdeles vurderer å framstille russeren for internering, som i praksis er det samme som varetektsfengsling og brukes i utlendingssaker. Politiet må i løpet av onsdagen bestemme seg for dette.

Medvedev var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net. Han søkte nylig asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes.