Ankesak mot Yakunin behandles i retten: – Burde sørget for at regelverket ikke kunne misforstås

Andrey Yakunin er tiltalt etter at han fløy en hobbydrone på Svalbard. Han ble frifunnet i tingretten, men påtalemyndigheten har anket saken til lagmannsretten. Foto: Andrey Yakunin / Firebird / NTB

NTB

Onsdag starter ankesaken mot dronetiltalte Andrey Yakunin i Hålogaland lagmannsrett. Forretningsmannen er tiltalt etter at han fløy en hobbydrone på Svalbard.

Den britisk-russiske forretningsmannen er tiltalt for å ha fløyet en hobbydrone på Svalbard, og dermed brutt sanksjonsforskriften som ble innført som en reaksjon på Russlands krig i Ukraina.

I desember ble han frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett, men påtalemyndigheten har anket saken. Ankesaken starter i Hålogaland lagmannsrett onsdag.

Påtalemyndigheten, som ba om 120 dagers fengsel, mener droneflygningen brøt med sanksjonsforskriften og at Yakunin burde ha sjekket opp sanksjonene.

– De ansvarlige myndighetene burde ha sørget for at regelverket var tydelig og ikke kunne misforstås. Da ville ikke dette ha skjedd, sier Yakunin til NRK.

I lagmannsretten denne uken blir det ikke full bevisførsel, da det ifølge NRK er det juridiske som skal belyses.

Spørsmålet er om dronen var av en slik størrelse at flygingen var omfattet av et droneforbud for russiske statsborgere. Det skal også sees på om det norske droneforbudet er lovlig i henhold til EUs sanksjonsforskrifter, skriver NRK.