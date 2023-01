Arkivfoto: Christian Murdock / The Gazette / AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 25. januar.

Russlands USA-ambassadør sier stridsvogner vil være provokasjon

Mulige leveranser av stridsvogner fra USA til Ukraina vil være en åpenbar provokasjon mot Russland, uttaler den russiske ambassadøren i USA, Anatolij Antonov.

USA ventes ifølge amerikanske medier å kunngjøre allerede i dag at landet kan sende stridsvogner av typen M1 Abrams til Ukraina.

Hipkins innsatt som New Zealands nye statsminister

Chris Hipkins er tatt i ed som New Zealands nye statsminister etter Jacinda Ardern. Innsettelsesseremonien skjedde i Wellington i natt norsk tid etter Arderns uventede kunngjøring i forrige uke om at hun går av.

44 år gamle Hipkins har lovet fokus på økonomi og bekjempelse av det han kaller «inflasjonspandemi». Han har mindre enn ni måneder på seg før det er valg i landet. Meningsmålinger tyder på at hans arbeiderparti sakker akterut for den konservative opposisjonen.

Mistenkt mann død etter ny masseskyting i USA

Mannen som var mistenkt for å ha drept tre personer i og utenfor en bensinstasjon i den amerikanske delstaten Washington, er død.

Tre mennesker ble skutt og drept på en Circle K-bensinstasjon i byen Yakima ved natt til i går lokal tid. To av ofrene ble skutt innendørs. Det tredje ble skutt utenfor. I natt norsk tid kunngjorde politiet at mannen skjøt seg selv idet politiet nærmet seg et sted han gjemte seg på.

Norsk skjønnlitteratur selger dårligere - ned 21 prosent i fjor

I 2022 gikk salget av norsk skjønnlitteratur ned med 21,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Samtidig økte salget av oversatt skjønnlitteratur og sakprosa for voksne med henholdsvis 20,5 og 8,5 prosent, skriver Klassekampen.

Også julesalget, som er den viktigste salgsperioden for norske forlag, gikk tregere i 2022. Totalt endte desember-omsetningen for allmennbok-salget ned hele 25 prosent sammenlignet med året før. Sammenlagt falt salget av sakprosa, skjønnlitteratur og billigbøker med 1,8 prosent.

Une ga opphold til flere i 2022 – nesten en av tre asylsaker ble omgjort

I fjor fikk flere positive svar på klager til Utlendingsnemnda (Une). Nesten ett av tre avslag på asyl ble omgjort. I fjor behandlet Une 5.502 saker. Nesten én av tre asylsaker fikk et endret vedtak, skriver Vårt Land.

Asylsaker og utvisningssaker er sakstypene med høyest omgjøringsprosent. I alt ble 30 prosent av asylsakene og 25 prosent av utvisningssakene omgjort av Une.

Bil ødelagt i brann på Grünerløkka

En parkert personbil ble ødelagt i en brann på Grünerløkka natt til onsdag. Politiet sier det er sett en person i nærheten, rett før brannen. Bilen sto parkert i Heimdalsgata.

– Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.17, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Ti minutter senere ble brannen meldt slokket. Bilen taues inn for tekniske undersøkelser, og politiet kan ikke utelukke ildspåsettelse.