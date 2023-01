To selskaper utelukkes fra oljefondet

Norges Bank har besluttet å utelukke to selskaper fra Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Norges Bank har vedtatt å utelukke to selskaper fra Statens pensjonsfond utland etter at de har solgt militært materiell til militæret i Myanmar.

Det er selskapene AviChina Industry amp; Technology Co Ltd og Bharat Electronics Ltd som Norges Bank har besluttet å utelukke fra Statens pensjonsfond utland.

Ifølge Norges Bank er det «uakseptabel risiko for at selskapene selger våpen til en stat som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler».

Bakgrunnen er salg av henholdsvis lette angrepsfly og annet militært materiell til militæret i Myanmar, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Basert på tilrådninger fra Etikkrådet

Ved inngangen til 2022 hadde oljefondet investert 195 millioner kroner i indiske Bharat Electronics og 173 millioner kroner i kinesiske AviChina, skriver E24.

Der kommer det fram at beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra 23. august 2022.

I sin tilråding om å kaste ut Bharat Electronics påpeker Etikkrådet at selskapet produserer elektronikkprodukter til både sivil og militær bruk.

– I juli 2021 leverte BEL en fjernstyrt våpenstasjon til Myanmar. Våpenstasjonen er utviklet for å fjernstyre våpen fra innsiden av panserkjøretøy. Det er rapportert at slike kjøretøy er brukt i angrep mot sivile i Myanmar, skrev Etikkrådet i august.

Levert kampfly

Om flyprodusenten AviChina skriver rådet at selskapet har levert lette kampfly av typen K-8 til militæret i Myanmar.

– Det er rapportert at slike fly tidligere har vært benyttet i kamphandlinger i Myanmar.

– I vurderingen av risikoen for medvirkning til nye overgrep fremover i tid legger rådet vekt på at selskapet leverte fly til Myanmar til tross for militærkuppet og informasjonen om militærets overgrep, skriver rådet.