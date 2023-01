Nå øker prisene – dette er ekspertens fem råd

Om en uke vil prisene i dagligvarebutikkene øke. Forbrukerøkonomer advarer mot å hamstre varer denne uka.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er tydelig på at hun ikke vil oppfordre nordmenn til å hamstre før prisstigningen.

– Hamstring er ikke veien å gå. Det kan fort gjøre vondt verre, sier hun til ABC Nyheter.

Olsen påpeker at man fyller opp egne skuffer og skap med varer man kanskje ikke får spist opp før de går ut på dato ved hamstring, og at det da er begrenset med penger å spare.

– I tillegg vet jo ikke forbrukerne hvilke produkter som øker i pris og hvor mye. Så å hamstre for å spare penger blir som å handle i blinde. Det er umulig å vite hva du sparer penger på og hvor mye.

Olsen mener det er mye mer fornuftig å ha kontroll over hvor mye du faktisk bruker i måneden på dagligvarer.

– Ved god oversikt over eget forbruk blir det enklere å ta sparegrep fordi du vet hva du bruker penger på, sier hun.

Fem punkter

Forbrukerøkonomen lister opp fem punkter hun mener er viktig hvis du skal spare penger på dagligvarehandelen:

Matbudsjett - du bør ha en viss oversikt over hvor mye penger du skal bruke på mat i måneden.

Ukeshandle – unngå å handle på impuls. Planlegg kjøpene dine og forsøk å gjøre det én eller få ganger i løpet av uken.

Se etter tilbud – å «jakte» tilbud kan være tidkrevende, så jeg er mest positiv til å gjøre det så enkelt som mulig. Se etter tilbud der du vanligvis handler fast.

Sjekk kiloprisen – jo rimeligere kilopris, jo mer får du for pengene.

Må du ut og handle rømmen du glemte til tacoen, unngå å dra med deg masse andre varer samtidig.





Avslutningsvis trekker Olsen frem at det er mange ander steder i økonomien man kan spare penger på enn i dagligvarehandelen. Dette mener hun er viktig å huske på.

– Undersøk om du har konkurransedyktige vilkår i banken, forhandle renten din. Bil koster penger. Kan du minimere bruken eller samkjøre med andre, gjør det der det er mulig. Se over forsikringsavtalene dine.

To ganger i året har produsentene mulighet til å forhandle pris med grossister, noe som gir utslag i prisendringer 1. februar og 1. juli.

Ukeshandel

Spare- og Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, sier det er vanskelig å vite hvilke varer som kommer til å øke mest i pris.

– Enkelte varer er mer konkurranseutsatt enn andre, og konkurransen mellom kjedene har også stor betydning for prisøkningen. Kjedene skuler veldig til hverandre og justerer rask prisene for å være konkurransedyktige. Fordelen for oss forbrukere er at ingen av dem vil være dyrest, sier hun til ABC Nyheter.



– Ville du oppfordret folk til å hamstre før prisøkningen?

– Nei, når det kommer til hamstring generelt er jeg redd for at folk kjøper ting de ikke trenger og ender opp med å kaste ting. Det jeg vil oppfordre til er å planlegge ukeshandel denne uka, så slipper du å gå på butikken når det absolutt er dyrest.

– Mye penger å hente

Tvetenstrand påpeker at det er gode handlevaner man kan spare mest penger på gjennom året, og trekker frem tilbudskampanjer hvor man kan gjøre gode kjøp.

– Tror du det smerter ekstra for butikkene å sette opp prisene nå som det er trangere tider økonomisk for mange?

– Jeg tror nok butikkene prøver å holde igjen der de kan, men de må også tenke på sine marginer samtidig som de ikke bør øke prisene mer enn de må. De tenker nok litt ekstra over prisøkningen nå – husk at også butikkene må betale mer i for eksempel strøm og frakt.

Tvetenstrand forteller at en undersøkelse før jul viste at mer enn fire av ti nordmenn er ekstra bevisste når er de på butikken på grunn av de høye prisene.

– Det er mye penger å hente hvis man er bevisst på kilo-, liter- og stykkpris.