NTB

Den norske kortfilmen «Nattrikken» er Oscar-nominert. Dette er dermed den første kortfilmen fra Norge som er nominert til filmprisen.

Det ble klart tirsdag da nominasjonene ble kunngjort i Los Angeles av skuespillerne Riz Ahmed og Allison Williams.

– Vi er så stolte av denne filmen og gjengen som står bak. En gledens dag for norsk film, sier produsentene Heidi Arnesen og Gaute Lid Larssen til TV 2.

«Nattrikken» er regissert av Eirik Tveiten og handler om en beruset kvinne som rapper en trikk, og dermed får ansvaret for passasjerene. Hovedrollen spilles av Sigrid Husjord.

– Det er selvfølgelig en drøm å være med i en produksjon som har blitt så anerkjent, og kommet så langt som Oscar-vurdering, sier hun.

Tre til Sverige og Danmark

«La Valise Rouge», «Le Pupille» og «An Irish Goodbye» er de øvrige nominerte i kategorien beste kortfilm, i tillegg til danske «Ivalu» som er regissert av Anders Walter.

Danskene er også nominert i kategorien beste dokumentar for «A House Made of Splinters», regissert av Simon Lereng Wilmont, mens klipperen Mikkel E.G. Nielsen er nominert til beste klipp.

Også Sverige har fått tre nominasjoner. Ruben Östlund er nominert både for beste manus, beste film og beste regi for filmen «Triangle of Sadness».

I regi-kategorien kjemper han mot Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Daniel Kwan og Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) og Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin).

Topper lista med elleve nominasjoner

Hele ti filmer er nominert i kategorien beste film. Foruten «Triangle of Sadness» er «All Quiet on the Western Front», «Avatar: The Way of Water», «The Banshees of Inisherin», «Elvis», «Everything Everywhere All at Once», «The Fabelmans», «Tár», «Top Gun: Maverick» og «Women Talking» nominert.

«Everything Everywhere All at Once» med Michelle Yeoh i hovedrollen har fått flest nominasjoner. Filmen er nominert hele elleve ganger. Blant annet er Jamie Lee Curtis og Stephanie Hsu begge nominert for beste kvinnelige birolle, mens Yeoh er nominert for beste kvinnelige hovedrolle.

Oscar-utdelingen finner sted 12. mars, eller natt til 13. mars norsk tid.