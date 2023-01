Stadig flere demonstrerer utenfor Stortinget: – En viktig del av demokratiet

NTB

I fjor ble det holdt over 700 markeringer på Eidsvolls plass utenfor Stortinget, nesten dobbelt så mange som snittet de siste elleve årene.

Gjennomsnittet de siste elleve årene ligger på 340 markeringer i året, skriver Stortinget i en pressemelding.

Det var særlig markeringer knyttet til krigen i Ukraina som bidro til økningen i 2022.

– Økningen kommer som følge av større spenninger og konflikter her hjemme og verden over. Den ukrainske forening har stilt opp på Eidsvolls plass hver dag siden krigen startet for snart ett år siden. Etter at krigen startet i Ukraina, har tallet på markeringer økt fra 30 i måneden til 60, og fra oktober og ut året lå tallet på rundt 85 i måneden, heter det i pressemeldingen.

Også uroen i Iran har bidratt til økningen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det er viktig at alle skal få slippe til utenfor Stortinget.

– Alle som vil, kan markere sine meninger på Eidsvolls plass, og dette er en viktig del av demokratiet vårt. Man må søke om å bruke plassen, og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, for å sikre fri meningsytring under ordnede forhold. Vi på Stortinget legger godt merke til aktiviteten på plassen, sier han.