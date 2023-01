Rapport: En av fire har fått mindre innflytelse på arbeidsplassen

I statlig sektor og i statseide virksomheter svarer om lag hver tredje arbeidstaker at innflytelsen har blitt mindre.

NTB

Hver fjerde arbeidstaker opplever å ha fått mindre innflytelse på arbeidsplassen sin, viser årets Medbestemmelsesbarometer fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Nedgangen er særlig stor i statlig sektor og i statseide virksomheter, ifølge rapporten , som ble lansert tirsdag. Der svarer om lag hver tredje arbeidstaker at innflytelsen har blitt mindre.

Samtidig svarer drøyt hver femte arbeidstaker at innflytelsen har økt. Dermed kan det se ut til at utviklingen går langs to spor, ifølge forskerne.

De to forskerne bak barometeret, Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl, peker på at arbeidstakernes grad av innflytelse henger sammen med ledelsesform, med virksomhetens organisering og med de tillitsvalgtes rolle.

Mangel på åpenhet i ledelsen er blant årsakene til at innflytelsen daler. I undersøkelsen svarer under halvparten, 45 prosent, at ledelsen i deres virksomhet preges av åpenhet.

– Vi finner mest åpenhet i privat sektor og minst i statseide virksomheter, skriver forskerne.