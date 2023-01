Sak mot folkemordmistenkt Sandnes-mann henlagt

NTB

Eugene Nkuranyabahizi (49), bosatt i Sandnes, var mistenkt deltakelse i folkemordet i Rwanda. Nå er saken mot han henlagt etter 15 år.

Nkuranyabahizi, som kom til Norge som flyktning i 1999, har hele tiden nektet for anklagene om at han skal ha deltatt i massakrene på over 7.000 mennesker under folkemordet i Rwanda i 1994.

Mandag kveld fikk han en telefon fra det nasjonale statsadvokatembetet med beskjed om at saken mot ham var henlagt, skriver Stavanger Aftenblad.

Etterforskningen i saken startet i 2007 og Nkuranyabahizi ble pågrepet i mai 2013 og siktet for medvirkning til folkemordet i hjemlandet. Han ble beskyldt for å ha hatt en rolle i massakrer i områdene Nkakwa og Cyahinda der over 7.000 mennesker ble drept i 1994.

49-åringen ble løslatt i 2017 etter 45 måneder i varetekt. Han er trolig den i Norge som har sittet lengst fengslet uten dom, ifølge Stavanger Aftenblad.

– For meg har dette vært livets kamp. Det har kostet ekstremt mye både for meg personlig, min familie og mine venner, sier Nkuranyabahizi.