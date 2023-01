Nav-sjefen innkalt på teppet

NTB

Nav-direktør Hans Christian Holte må møte hos arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og svare for Navs IT-sprekk.

Marte Mjøs Persen vil ha svar fra Nav-direktør Hans Christian Holte etter mandagens sak i Klassekampen der det kom fram at Navs interne prognoser så sent som i oktober spådde et samlet tap på 1,74 milliarder kroner for IT-prosjektet Prosjekt 3 (P3).

– Nå har statsråden bedt om et møte med Holte tirsdag for å bli informert om hvilke tiltak som settes i verk, sier statssekretær Tomas Norvoll (Ap) til Klassekampen.

Han sier det er beklagelig at prosjektet ikke er ferdigstilt.

– Vi er uroet over at prosjektet ikke er ferdigstilt, og at sykepengesaker fortsatt må vente og behandles i den gamle IT-løsningen, sier han.