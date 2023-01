NTB

Det har kommet melding om at et skudd er blitt avfyrt på en restaurant på Nydalen i Oslo. Ingen er skadd, ifølge politiet.

Politiet søker nå etter minst én gjerningsperson, tvitrer Oslo-politiet.

Politiet skriver også at det er for tidlig å konkludere om motivet til gjerningspersonen, og at de jobber med taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Åstedet er sperret av.

Saken oppdateres.