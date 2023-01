Værfast turist reddet av redningsmannskaper på Reinebringen i Lofoten

NTB

Redningsmannskaper er mandag kvelde på vei ned fra Reinebringen i Lofoten med en mann som hadde blitt sittende værfast på fjelltoppen.

– De er på vei ned med mannen nå. Han framstår som uskadd, men vil sjekket av helsevesenet når han kommer ned.

Det sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas til NTB klokka 21.42.

Det var ved 15-tida tirsdag ettermiddag at politiet først fikk melding om hendelsen. En turist hadde blitt sittende værfast på toppen av Reinebringen og kom seg ikke ned.

– Det var venner av han som varslet om hendelsen via den lokale butikken. Det er uvisst hvor lenge han har vært der oppe, sa operasjonslederen tidligere samme kveld.

Et helikopter ble sendt til stedet for å heise ute mannen, men været gjorde det umulig for helikopteret å gjennomføre oppdraget. Det ble derfor sendt opp redningsmannskaper til fots.

Kaalaas ønsker foreløpig ikke å si noe om hvor turisten kommer fra, men forteller at det er en del språklige utfordringer i kommunikasjonen.