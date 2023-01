Politiet oppretter ikke straffesak etter Vikersund-aksjon

NTB

Det blir ikke opprettet straffesak etter at deler av Vikersund lørdag ble sperret av etter en melding om en gjenstand som «potensielt kunne gjøre stor skade».

Det var ved 18-tiden lørdag at politiet rykket ut til Vikersund sentrum etter en melding om at en person var i besittelse av en gjenstand som «potensielt kunne gjøre stor skade».

Til Bygdeposten opplyser politiet at det raskt ble avklart at vedkommende ikke var i besittelse av noen farlige gjenstander – og at det ikke blir opprettet noen straffesak.

Politistasjonssjef Kjell Magne Tvenge ved Hønefoss politistasjon sier det raskt ble avklart at det var et helserelatert oppdrag, og at vedkommende ble overlatt til helsepersonell.

– Det opprettes derfor ingen straffesak etter hendelsen, sier Tvenge.